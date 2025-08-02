زايد التخصصي يجري جراحة معقدة لسيدة مصابة بانفجار جدار البطن وتهتك شديد بالكبد

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أن طوارئ المستشفي استقبلت حالة مريضة بعمر ٣٩ عاما تعاني من اضطراب كبير في درجة الوعي وانفجار بجدار البطن نتج على إثره خروج الأمعاء بأكملها خارج التجويف البطني وهبوط حاد بالدورة الدموية( ٣٠/٦٠ ) بالرغم من إعطاء منشطات الدورة الدموية فور قدوم الحالة.



وأشار " جودة " إلى أنه نظرا لاستشعار خطورة الحالة تم علي الفور تشكيل الفريق الجراحي متعدد التخصصات والذي ضم تخصصات الجراحة العامة، جراحة الكبد، جراحة الأوعية الدموية والتخدير، ودخول المريضة فور قدومها لغرف العمليات.

وتولى أطباء التخدير إسعاف المريضة عبر إعطاء المحاليل والدم ومشتقاته علي مدار ساعات الجراحة بإجمالي ١٢ كيس والتي شملت تعويض المريضة بالبلازما والصفائح الدموية الي جانب العقاقير التي تساعد علي توقف النزيف "عقار نوفو سفن".



وفي سياق متصل أوضح "جودة" أن الفريق الجراحي أجرى جراحة استكشافية دقيقة ومعقدة تبين خلالها وجود نزيف حاد بالبطن وتجمع دموي وتهتك بالفص الأيسر من الكبد ونزيف بالوريد الأجوف السفلي والوريد البابي الكبدي، ليقوم فريق الجراحة العامة بإجراء تقييم وإصلاح لإصابات البطن والأمعاء، وإعادة إدخال الأمعاء داخل التجويف البطني وإصلاح التهتك الموجود بالقولون المستعرض.



فيما قام فريق جراحة الكبد بإستئصال الفص الايسر من الكبد بالتوازي مع قيام فريق جراحة الأوعية الدموية بفصل الوريد الكبدي الأيسر والسيطرة علي النزيف القائم بالوريد الكبدي الأوسط في عملية جراحية استغرقت قرابة ٥ ساعات لتخرج بعدها المريضة الي جناح الرعاية المركزة تحت التنفس الصناعي ومنشطات الدورة الدموية ليقوم أطباء الرعاية المركزة والتخدير بمتابعة دقيقة للحالة علي مدار الساعة عبر إعطاء المحاليل ومنشطات الدورة الدموية ونقل الدم ومتابعه الوظائف الحيوية حتي تم فصل الحالة من جهاز التنفس الصناعي عقب تحسن ملحوظ خلال ٧٢ ساعة بعد العملية تمهيدا لنقلها إلى إحدى غرف القسم الداخلي بحالة طبية مستقرة.



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