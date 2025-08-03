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حوادث

قرار قضائي جديد بإلزام وزارة الصحة بتعيين أطباء الأسنان

اطباء الأسنان، فيتو
اطباء الأسنان، فيتو

قررت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من المحامي عمرو عبد السلام ونقابة أطباء الأسنان، نيابة عن أطباء الأسنان دفعة 23 ضد وزير الصحة، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل.

إلغاء قرار وقف تكليف أطباء أسنان 

وكان آلاف الأطباء قد أقاموا دعاوى قضائية ضد وزير الصحة للطعن على القرار السلبي لوزير الصحة لإلزامه بإصدار قرار بتكليفهم بالعمل، بعدما أعلنت وزارة الصحة أن التكليف سيكون حسب الاحتياج، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. 

وقال عمرو عبد السلام المحامي الممثل القانوني لأطباء الأسنان: إن جميع أطباء الاسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة؛ استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى أطباء الأسنان أزمة نقابة الأطباء أطباء الأسنان دفعة 2023 المحكمة الإدارية لوزارة الصحة

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