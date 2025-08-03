طريقة عمل الكريب، حلو وحادق وبأقل التكاليف

طريقة عمل الكريب، من طرق المعجنات يعشقها الجميع؛ الكبير والصغير، حتى أصبحت له محلات مخصصة لبيعه فقط، مثل محلات الكشري، إلا أن أسعاره أصبحت لا تناسب الكثير من الأسر المصرية متوسطة الدخل.





ولأن أسعار الكريب ارتفعت بشكل كبير، وأصبحت لا تناسب ميزانية الكثير من الأسر، خاصة ذات الأعداد الكبيرة، فأصبحت كل ست بيت تحاول أن تجيد طريقة عمل الكريب، بدلا من شراءه جاهز.

طريقة عمل الكريب بأكثر من حشوة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب، بأكثر من حشوة، ما بين الحادق الذي يصلح لوجبة الغداء، وما بين الحلو المحشو بالشوكولاتة، لتحلية مميزة.





طريقة عمل الكريب بصلصة البشاميل والسبانخ

تقدم الشيف آسيا، طريقة عمل الكريب بصلصة البشاميل، حشوة مميزة وغير تقليدية.



لتحضير الكريب:

كوب دقيق

2 بيض

كوب حليب

2ملعقة طعام زبدة مذابة

1/2ملعقة صغيرة ملح

رشوة فلفل ابيض

لتحضير الحشوة:

مغلف خلطة البشاميل

صدر دجاج بدون عظم مقطع مكعبات صغيرة

كوب ورق سبانخ مقطع

3ملعقة طعام جبنة تشير مبشورة

3ملعقة طعام جبنة بارميزان مبشورة

حبة بصل صغيرة مقطعة

ملعقة طعام زبدة

ملح وفلفل (حسب الرغبة)

1/2 كوب صلصة بيتزا

طريقة التحضير:

- سخني الفرن لدرجة 200 درجة مئوية.

- في وعاء متوسط، اخلطي كل مكونات الكريب جيدا واتركها لمدة 10 دقائق.

- امسحي مقلاة متوسطة بالزيت، ثم صبي 3-2 ملاعق من خليط الكريب في المقلاة، وحركيها بشكل دائري بسرعة.

- اتركيها على النار حتى يجف سطح الكريب، ثم اقلبيها على الجهة الأخرى، اتركيها لمدة 15 دقيقة، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

- حضري صلصة البشاميل كما هو موضح خلف المغلف.

لتحضير الحشوة:

- سخني الزبدة في مقلاة متوسطة، ثم أضيفي كلا من البصل والدجاج وحركي لمدة 5 دقائق.

- أضيفي صلصة البشاميل، والسبانخ والجبن إلى الدجاج واخلطي جيدًا.

- وزعي الحشوة على فطائر الكريب، ثم لفيها وضعيها في صينية فرن.

- صبي عليها صلصة البيتزا، وأخبزيها في الفرن لمدة 15 دقيقة.

طريقة عمل الكريب الحادق بفاهيتا الدجاج



الكريب الحادق، فيتو

وتقدم الشيف آسيا طريقة عمل الكريب بفاهيتا الدجاج، لوجبة غداء مميزة.

مقادير الكريب:

3بيضات

كوب ونصف دقيق

كوب حليب

رشه فلفل

جبنه موتزريلا

مايونيز

مكونات فاهيتا الدجاج:

نصف كيلو شرائح صدور دجاج

بصله مفرومه ناعم

نصف معلقه صغيره ثوم مفروم

ملعقتين كبار زبادي

عصير ليمونه

بابريكا

جنزبيل

بهارات دجاج

فرقه

حبهان مطحون

ملح وفلفل

بصله شرائح

فلفل ألوان

مشروم شرائح طازج

الطريقة:

تتبل الدجاج بالزبادي والبصل المفروم والثوم والبهارات، وتنقع بها لمده يوم كامل.

في طاسة ساخنة مانعة للالتصاق نضع الدجاج، وتقلب حتى النضج، ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والمشروم وتقلب جيدا لمده خمس دقائق حتى النضج التام.

في الخلاط نخلط البيض والدقيق والحليب، حتى يصبح خليط ناعم، ونسكب قليلا منه في طاسه ساخنه مانعه للالتصاق لمده 30 ثانيه، ثم نقلب على الجهه الأخرى.

وهكذا حتى تنتهي الكميه، ثم نأخد واحدة من الكريب، وندهنه بالمايونيز.

ونضع الجبنه ثم الفاهيتا ونلف الكريب، ونضعه على طاسه او جريل ساخنه، لتسيح الجبنه وتمسك كل المكونات في بعض وتقدم.

طريقة عمل الكريب بالشوكولاتة

الكريب بالشوكولاتة، فيتو

وتقدم الشيف آسيا طريقة عمل الكريب الحلو بالشوكولاتة، بكل سهولة في البيت، لإضفاء المزيد من البهجة والسعادة على اليوم.

مقادير عمل الكريب:

2 بيض

1.5 كوب دقيق

ملح

50 جرام شوكولا سوداء

0.5 كوب سكر بودرة

45 جرام زبدة مذوبة

2 كوب حليب سائل

1 ملعقة صغيره فانيلا

0.5 ملعقة صغيره كاكاو بودرة

طريقة عمل الكريب الحلو:

يخفق البيض في وعاء، ويخلط الدقيق والكاكاو والملح والسكر البودرة في وعاء أخر، ثم ينقل البيض، ويخلط المزيجان بواسطة ملعقة.

تذاب الشوكولاته مع الزبدة في المايكرويف، وتضاف إلى المزيج، ثم يضاف الحليب والفانيلا بشكل تدريجي، مع تحريك مستمر حتى يصبح المزيج ناعمًا من دون أي كتل، ويوضع جانبا لمدة 30 دقيقة.

تسخن المقلاة وتدهن بقليل من الزبدة او الزيت؛ لتكون طبقة دهنية على سطحها لا اكثر، ثم يسكب المزيج في الزجاجة او في كيس للتزيين ويسكب المزيج في المقلاة، مع تشكيل دوائر صغيرة وحلقات واشكال اخرى.

في وعاء نخلط كل من الدقيق والبيض والزبدة والحليب ورشة الملح والفانيليا جيدًا.

تحمى مقلاة غير لاصقة على النار هادئة وتسكب معلقة كبيرة من المزيج في المقلاة وتوزع بسرعة لتغطي قعر المقلاة باكملها وحين يصبح لون الكريب على لون دهبي نقلبه على الوجه الثاني وايضا ليصبح لونه ذهبي ترفع عن النار وتوضع في طبق جانبي ويتم تكرار العملية حتى نفاذ الكمية.

ولتحضير الكريمة:

يوضع في وعاء كل من الحليب والطحين والسكر والبيضة ويخفق جيدا ويوضع على النار مع التحريك المستمر حتى تجمد وتوضع في البراد حتى تبرد، وفي هذا الوقت وتكون بردت قطع الكريب.

ونحضر قطعة كريب وتدهن بقليل من شوكولاتة السائلة للدهن ويوضع فوقها قليل من الكريمة وتلف وتقطع الى دوائر وتوضع في طبق التقديم.



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