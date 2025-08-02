قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 5 سنوات لميكانيكى سيارات وتغريمه مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة، والأسلحة النارية، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.

المشدد 5 سنوات لميكانيكى سيارات للاتجار في المخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.



أحالت النيابة العامة المتهم القليوبية - "حلمي ع ع ع" - ٣٣ سنة - ميكانيكي سيارات - مقيم / منطي مركز شرطة قليوب، في الجناية رقم ٢٤٣٩ لسنة ٢٠٢٥ مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم ٦٨٥ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية احرز جوهرین مخدرين (أمفيتامين) (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وإستطرد أمر الإحالة أنه اتجر بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" داخل قرية.

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