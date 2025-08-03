الأحد 03 أغسطس 2025
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السيطرة على حريق بشقة سكنية في الحي الأول بمدينة العبور

حريق بشقة بالعبور،
حريق بشقة بالعبور، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالحي الأول، تم الدفع سيارتين إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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السيطرة على حريق بشقة سكنية في الحي الأول بمدينة العبور

تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحى الأول، بالعبور، تم الدفع بسيارتي إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على النيران دون وقوع إصابات، فيما باشرت فرق طوارئ غاز العبور أعمال المتابعة والتأمين، وتم التأكد من سلامة خطوط الغاز داخل العقار. وقد تم إخماد الحريق بشكل تام، وعادت سيارات الإطفاء إلى مواقعها بعد الانتهاء من المهمة.

وتُجري الجهات المعنية حاليًا التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.

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