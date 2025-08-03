الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

تشريح جثة عاطل عثر على جثته داخل شقة في السلام

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة عاطل عثر على جثته داخل شقته بـمدينة السلام لبيان أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

العثور على جثة بالسلام  

تلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل شقته بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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