الإعدام لعاطل بتهمة قتل سيدة مسنة لسرقتها في بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام لعاطل بتهمة قتل سيدة مسنة وسرقتها في مدينة بدر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في غضون 19 فبراير 2024، ارتكب جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بغرض سرقتها.

تلقت مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور علي جثة سيدة مسنة بها طعنات داخل شقتها.

وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة في شقة المجني عليها والعثور علي جثة السيدة بها طعنات متفرقة وقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتبين سرقة مشغولات ذهبية تخص المجني عليها وأموال كانت تدخرها لكفنها ودفنها.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل كان يعلم أن المجني عليها تعيش بمفردها فخطط لسرقتها وقتلها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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