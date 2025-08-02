الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقته بالسلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شخص داخل شقته بـمدينة السلام.

العثور على جثة بالسلام 

تلقى قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص داخل شقته بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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