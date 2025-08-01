صدر دمنهور وإيتاي البارود يحصدان الجائزة الماسية من المنظمة العالمية للجلطات المخية

أشادت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة بالإنجاز المتكرر الذي حققه كل من مستشفى صدر دمنهور ومستشفى إيتاي البارود بفوزهما بالجائزة الماسية من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization عن أداء وحدات إذابة الجلطات الدماغية خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٥، وذلك في خطوة جديدة تعكس ريادة المحافظة في المنظومة الصحية.

حيث حصد مستشفى صدر دمنهور الجائزة الماسية للمرة الثامنة، فيما فاز مستشفى إيتاي البارود بالجائزة نفسها للمرة السادسة، وذلك تأكيدًا لتفوقهما الطبي واستمرارهما في تقديم خدمة صحية متكاملة وفعالة تسهم في إنقاذ حياة مرضى السكتات الدماغية.

وتُعد محافظة البحيرة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث عدد وحدات إذابة الجلطات الدماغية التابعة لوزارة الصحة حيث تضم ٩ وحدات موزعة على مستشفيات إيتاي البارود وكفر الدوار العام ورشيد وصدر دمنهور والمحمودية وإدكو وحوش عيسى وأبو المطامير بالإضافة إلى وحدة بمستشفى دمنهور التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.





تلك الوحدات تُعد شريان حياة لآلاف المرضى حيث تقدم خدمات دقيقة ومتقدمة في إذابة الجلطات الدماغية مجانًا وعلى نفقة الدولة دون تحميل المريض أي أعباء مالية وهو ما يعكس رؤية الدولة في توفير خدمات صحية متكافئة لكل المواطنين.



والجدير بالذكر أن هذه المستشفيات سبق لها التتويج بعدد من الجوائز خلال الفترات السابقة بحصد جوائز ماسية وبلاتينية وذهبية خلال الربعين الأخيرين من ٢٠٢٤ والأول من ٢٠٢٥ بما يعكس استقرار الأداء والتزامها بالمعايير العالمية.

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