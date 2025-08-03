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رياضة

ريبيرو يستقر على مثلث هجوم الأهلي في الموسم الجديد

زيزو
زيزو

الدوري المصري، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على مثلث هجوم الفريق في الموسم الجديد حيث أكدت مصادر أن محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه سيقودون هجوم الأهلي امام مودرن سبورت في ضربة البداية أمام مودرن سبورت السبت القادم. 

 

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الثامنة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة.

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الأهلي محمد شريف زيزو

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