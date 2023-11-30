الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية بالخارج من نيوزيلندا، و4 دول بدون مقرات للتصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، فيتو

انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في العاصمة النيوزيلندية "ويلينجتون" كأول دولة يصوت بها المصريون في الخارج.

انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية 2024

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، نظرا  لفارق التوقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة.

وأكد القنصل كريم الحسن قنصل مصر في نيوزيلندا، في تصريحات صحفية، أن السفارة هناك أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين، لافتا إلى أن عدد أبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا يقدر بـ 5000 مواطن.

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 وتقع نيوزيلندا في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

الانتخابات الرئاسية خارج مصر

وتجري الانتخابات الرئاسية خارج مصر على مدار ثلاثة أيام، الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر خلال تلك الأيام الثلاثة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

 

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها الجندي: إن عدد المصريين فى الخارج يصل إلى 14 مليون مواطن.

عدم تخصيص مقرات في 4 دول 

وأظهرت جدول مقرات التصويت في الخارج، عدم تخصيص مقرات في 4 دول عربية، نظرا لمرورها بحالات حرب أو عدم الاستقرار الأمني، مما يصعب معه إجراء الانتخابات بها، وهي ليبيا وسوريا واليمن والسودان، في الوقت الذي تم تخصيص مقرا انتخابيا في دولة جنوب السودان.

 

وبالرغم من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنه تم تخصيص مقر انتخابي في كل دولة في السفارة المصرية في موسكو بالنسبة للأولى، ومقر السفارة المصرية في كييف عاصمة أوكرانيا.

 

وفى فلسطين تم تخصيص مقرا انتخابيًا في مدينة رام الله الخاضعة للسلطة الفلسطينية بمقر السفارة المصرية هناك.

 

ويوجد دول تم تخصيص أكثر من مقر للتصويت بها هي ألمانيا والمخصص بها 3 مقرات في السفارة المصرية في برلين، والقنصلية في هامبورج، وفرانكفورت.

5 مقرات انتخابية في أمريكا 

أيضا تم تخصيص 5 مقرات في أمريكا بالسفارة المصرية في واشنطن، ومقرات القنصليات في شيكاغو، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وهيوستن، كما تم تخصيص مقران في تركيا، الأول في السفارة المصرية بأنقرة والقنصلية في إسطنبول.

 

بينما تم تخصيص مقران في الصين والإمارات والأردن والسعودية، بينما تم تخصيص مقرًا واحدًا في بريطانيا بمقر السفارة المصرية في لندن.

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