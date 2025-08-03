الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

تحت شعار "من كل مكان، مصر العنوان"، انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج (صور)

مؤتمر المصريين بالخارج،
مؤتمر المصريين بالخارج، فيتو

انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم.

 

وتستمر فعاليات المؤتمر يومي 3 و4 أغسطس 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

 

وتشهد الجلسة الافتتاحية تقديم فيلم تقديمى عن عن جهود الدولة المصرية فى رعاية المصريين بالخارج، تعقبها كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

 

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