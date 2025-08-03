تحت شعار "من كل مكان، مصر العنوان"، انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج (صور)

انطلقت فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج اليوم.

وتستمر فعاليات المؤتمر يومي 3 و4 أغسطس 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.. وبحضور ممثلي الجاليات المصرية بالخارج من كل أنحاء العالم.

وتشهد الجلسة الافتتاحية تقديم فيلم تقديمى عن عن جهود الدولة المصرية فى رعاية المصريين بالخارج، تعقبها كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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