قبل إغلاق صناديق الاقتراع، إقبال الناخبين على مقرات جنوب الجيزة الانتخابية

توافد الناخبون على المقرات الانتخابية في لجان حي جنوب الجيزة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، صباح اليوم، تزامنا مع قرب انتهاء أول يوم للانتخابات الرئاسية وإغلاق صناديق الاقتراع.

مدبولي يُثمن جهود "الوطنية للانتخابات"

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ثمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير كافة الإجراءات على مدار الـ 12 ساعة خلال اليوم لكل ما يخص عملية الانتخاب، لافتًا في هذا الصدد إلى تخصيص لجان للوافدين تسمح بممارسة الحق الدستوري لغير المتواجدين بمحل اقامتهم، كما توجه بالشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية لهذا الاستحقاق الوطني.

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ودعا رئيس الوزراء جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري للتمسك بحقهم الدستوري عبر المُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الأهم وطنيًا بصورة إيجابية وجادة، للتعبير عن الصورة الحضارية للدولة المصرية لنا وللعالم كله، والإسهام في صياغة مُستقبل هذا الوطن العظيم.



وبدأت في التاسعة صباح اليوم الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023.

4 مرشحين يتنافسون علي منصب الرئيس



ويخوض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



وشهدت لجان الانتخابات تصويت عدد من الوزراء والسياسيين والرموز الوطتية ومشاهير الفن والرياضة، حيث أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته وكذلك الدكتور عبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

كما أدلي فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصوته، والبابا توارضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس الجمهورية وابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.

14 منظمة دولية تتابع أعمال الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.