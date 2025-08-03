طلاب الثانوية العامة يترقبون إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

تترقب أنظار طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المنتظر أن يعلن وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، اليوم الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي يحضره الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة.

رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم إتاحة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الرسمي للإعلان عن النتيجة.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني، من هنـــــــــــــا.

خطوات الحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

هناك مجموعة من الخطوات الهامة، التي يجب على الطلاب اتباعها، للحصول على نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025، ومعرفة الكلية التي تم الترشيح عليها:

يجب على الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى من هنـــــــــــــا. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك. أدخل الرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة. ستظهر لك نتيجة الكلية التي تم ترشيحك لها يمكنك طباعة بطاقة الترشيح.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب.

موعد إعلان المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

كما تعلن وزارة التعليم العالي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق، موعد إنطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، والحد الأدنى للمرحلة، بالإضافة إلى الأماكن الشاغرة بالكليات من المرحلة الأولى، والكليات المتاحة للمرحلة الثانية.

ومن المتوقع أن يبدأ تسجيل رغبات الطلاب على موقع التنسيق، في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، بمنتصف الأسبوع الجاري.

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