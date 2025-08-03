خبير بالشأن الأفريقي يكشف أسباب زيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الأفريقي، الأبعاد الاستراتيجية لزيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة، والتي تٌعد المحطة الأولى لرئيس الوزراء السوداني الجديد الدكتور كامل إدريس في أول جولة خارجية له عقب توليه رئاسة الوزراء لتكريس للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

علاقات التحالف الاستراتيجي بين مصر والسودان

وأكد في تصريح لـ «فيتو» أن الزيارة تحمل العديد من الدلالات لعل أبرزها حرص البلدين على تكريس علاقات التحالف الاستراتيجي في ظل التحديات المحيطة بهما، في ضوء استمرار الحرب بالسودان لأكثر من عامين.

وأضاف: التطورات الجيواستراتيجية التي تحيط بالملف السوداني، في أعقاب إعلان تحالف "تأسيس" حكومة موازية في كردفان ودارفور، وهو الأمر الذي يستتبع التنسيق مع أهم دول جوار السودان، خشية التقسيم المستقبلي وتفعيل ملف إعادة الإعمار، باعتباره أبرز الملفات على أجندة حكومة إدريس، نظرًا لتعويل الخرطوم على دور المؤسسات المصرية في تأهيل البنية التحتية، ومحطات الكهرباء والماء، وتنسيق المواقف للحفاظ على ثوابت الأمن المائي لمصر والسودان، خاصة مع قرب التدشين الرسمي لسد النهضة الإثيوبي، الشهر المقبل، وحديث القيادة الإثيوبية، وبعض القوى الدولية – الولايات المتحدة- عن العودة لطاولة المفاوضات.



وأوضح أيضا رغبة الخرطوم في استقطاب دعم القاهرة لحكومة مدنية، لضمان العودة إلى الاتحاد الأفريقي، ورفع تعليق العضوية. وضمان التنسيق بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة بعد فشل اجتماعات رباعية واشنطن الأخيرة، بجانب التنسيق بين البلدين لضمان انسياب عملية العودة الطوعية للمواطنين السودانيين من مصر إلى السودان، في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية ببعض الأقاليم والولايات السودانية.



واختتم أنه لا يستبعد بدرجة كبيرة أن تحمل زيارة إدريس ملفين مهمين آخرين، الأول يتعلق باستضافة القاهرة الجولة الثانية للحوار بين القوى السياسية السودانية، في ضوء جملة من الثوابت تؤكد عليها "القاهرة" وأهمها أن يكون الحوار سوداني – سوداني، ورفض مصر التدخلات الخارجية في الملف السوداني، والأهم من ذلك تأكيد مصر على وحدة التراب السوداني والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والثاني استمرار آلية اجتماع ملتقى رجال الأعمال السوداني المصري، بالنظر إلى رغبة البلدين في دفع أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، ومنح القطاع الخاص مساحة مواتية للعب أدوار محورية في عملية التنمية.

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