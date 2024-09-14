متخصصة بالشأن الأفريقي: الحرب والمجاعة والسيول والأمراض تعصف بالسودان

قالت الدكتورة أسماء الحسيني مدير تحرير الأهرام والمتخصصة في الشئون الأفريقية، إن الكارثة في السودان تفاقمت وتحولت إلى أزمة مروعة تهدد حياة ملايين البشر بطول البلاد وعرضها، فالمصائب في السودان المنكوب بالحرب منذ أكثر من 500 يوم لا تأتي فرادي بل تصب مجتمعة فوق رؤوس المواطنين السودانيين صبا، فمن لم يلق حتفه بالرصاص والقصف والتدمير واسع المدى من أطراف القتال، يموت جوعا بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية في معظم أنحاء السودان أو مرضا.

حجم مآسي السودانيين المروعة تضاعفت بسبب الأمطار والفيضانات

وأكدت لـ"فيتو"، أن ما ضاعف من حجم مآسي السودانيين المروعة الأمطار والفيضانات المدمرة التي اجتاحت العديد من ولايات السودان، مما خلف قتلى ونازحين ومفقودين ودمارا واسعا وأمراضا وبؤسا ووضعا كارثيا، أصبحت جميعها تحاصر المواطنين السودانيين.

ويأتي ذلك في وقت تواصل أطراف الصراع في السودان المعارك والغارات والقصف والاستهداف، غير آبهة بالسيول والأمطار والفيضانات والتشرد والجوع ومشاهد الواقع المأساوي الذي يعيشه السودانيون يوميا، وهم يصارعون الموت والغرق والدمار.

الحرب فى السودان تمددت فى 14 ولاية

وتابعت تأتي التأثيرات السلبية الخطيرة الناجمة عن السيول والأمطار والفيضانات لتفاقم الأوضاع الكارثية التي خلفتها الحرب الدموية العبثية المدمرة، التي تمددت في 14 ولاية من ولايات السودان الـ 18، والتي سقط فيها حتى الآن ما يقدر بمائة وخمسين ألف قتيل وفقا لمنظمة مراقبة الإبادة الجماعية ولجنة الإنقاذ الدولية، وتشريد أكثر من 12 مليون مواطن فروا من منازلهم، وفقدان أكثر من 60% من السكان لمصادر دخلهم.

ضرورة وقف الحرب باعتبارها الأساس لكل الانتهاكات

وواصلت حديثها قائلة يبقى التأكيد على ضرورة وقف الحرب باعتبارها الأساس لكل الانتهاكات التي ترتكب، والعامل الرئيسي في كل هذه الفوضى والارتباك والأجواء غير الآدمية التي يعيشها السودانيون، وبدون وقف الحرب ستبقى الممرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها في محادثات جنيف مهددة، وأرواح السودانيين في خطر.