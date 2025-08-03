الأحد 03 أغسطس 2025
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مؤتمر صحفي خلال دقائق لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

الدكتور إيمن عاشور
الدكتور إيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا بعد قليل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى برقم الجلوس والرقم السري، من خلال الدخول إلى الرابط المباشر المخصص على موقع التنسيق.
 

رابط مباشر لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

يمكنك الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني  للحصول على نتيجة التنسيق من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ثم أدخل رقم الجلوس والرقم السري ثم اضغط “عرض النتيجة”

خطوات الاستعلام عن نتيجة التنسيق

• الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.
• الضغط على "المرحلة الأولى – نتيجة التنسيق".
• إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
• عرض نتيجة التنسيق التي تشمل: الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، وبيانات الترشيح الرسمية.

جدير بالذكر أنه يجب طباعة بطاقة الترشيح للاحتفاظ بها عند التقديم في الكلية أو المعهد، وفي حالة عدم ظهور النتيجة، تأكد من إدخال البيانات الصحيحة أو حاول لاحقًا في حال وجود ضغط على الموقع.

تنسيق الجامعات 2025، تفاصيل الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى 

تنسيق الجامعات 2025، طلاب النظام الحديث:

الشعبة العلمية: من 293 درجة فأكثر (91.56%) – بعدد طلاب: 21853

الشعبة الهندسية: من 283 درجة فأكثر (88.44%) – بعدد طلاب: 16577

الشعبة الأدبية: من 233 درجة فأكثر (72.81%) – بعدد طلاب: 54073

إجمالي طلاب المرحلة الأولى بالنظام الحديث: 92503 طالبًا

تنسيق الجامعات 2025، طلاب النظام القديم:

الشعبة العلمية: من 350 درجة فأكثر (85.37%) – بعدد طلاب: 1411

الشعبة الهندسية: من 335 درجة فأكثر (81.71%) – بعدد طلاب: 280 

الشعبة الأدبية: من 270 درجة فأكثر (65.85%) – بعدد طلاب: 527

إجمالي طلاب المرحلة الأولى بالنظام القديم: 2218 طالبًا

وبذلك يصل إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى (من النظامين الحديث والقديم): 94721 طالبًا.

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