نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

يبحث طلاب الثانوية العامة عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولي بتنسيق الجامعات 2025، وخطوات الحصول علي نتيجة المرحلة الاولي.

ويعلن وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، بعد قليل، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وعدد من قيادات الوزارة.

مؤشرات تنسيق كليات طب أسنان 2025

ويترقب طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع تنسيق كلية طب أسنان هذا العام، عن العام الماضي 2024، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، من الأعداد المقررة للطلاب في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، بالإضافة إلى الاعداد المقبولة في العام الماضي، وتنسيق الكليات في 2024.

ومن المتوقع أن يقترب تنسيق كليات طب الأسنان 2025 من النحو التالي:

طب أسنان المنصورة 94%

طب أسنان جنوب الوادي 94%

طب أسنان طنطا 93.50 %

طب أسنان أسيوط 93.50 %

طب أسنان كفر الشيخ 93.50 %

طب أسنان الزقازيق 93.50 %

طب أسنان المنيا 93.50 %

طب أسنان المنوفية 93%

طب أسنان عين شمس 93%

طب أسنان القاهرة 93%

طب أسنان الإسكندرية 93%

طب أسنان قناة السويس93%

طب أسنان السويس 93%

طب أسنان الفيوم 93%

طب أسنان بني سويف 93%

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025

بدأت المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو، واستمرت حتى مساء أمس الأحد 2 أغسطس 2025، وجاء الحد الأدنى للمرحلة لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالب

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا.

ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبا.

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى الحصول على النتيجة من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال الرابط التـــالــي

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــا.

اختيار نوع الشهادة التي حصل عليها الطالب (الثانوية العامة).

قم بإدخال بياناتك رقم الجلوس والرقم القومي للطالب.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

اضغط على زر "عرض النتيجة" لعرض النتيجة.

موعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي، عن الحد الأدنى لـ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والمدة الزمنية المحددة للمرحلة اعتبارا من موعد فتح موقع التنسيق لتسجيل الرغبات وحتى موعد إغلاقه، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

ومن المتوقع، أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، منتصف الأسبوع الجاري، على أن ينتهي التسجيل مع بداية الأسبوع المقبل.

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