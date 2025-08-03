الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض "الفندق" ضمن فعاليات المهرجان القومي على مسرح أوبرا ملك (صور)

مسرحية الفندق، فيتو
مسرحية الفندق، فيتو

قدم فريق العرض المسرحي “الفندق” من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، مشاركته ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك على هشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس. 

مسرحية الفندق 

ومسرحية “الفندق” من إخراج محمد الطايع، وشهد العرض مساء أمس السبت لجنة تحكيم العروض المسرحية برئاسة الفنان القدير رياض الخولي. 

فريق مسرحية الفندق 

عرض "الفندق” مستوحى من قصة “فندق العالمين” للكاتب إيريك إيمانويل شميت، من إعداد دراماتورج فادي نشأت، وبطولة محمد هاني، شريهان قطب، منة الله محمد حسين، إيمان رضا، أحمد حسن، محيي الدين يحيى، أسماء عمرو، والطفل آدم وهدان. 

 

وكتب أشعار العرض سامح عثمان، الموسيقى والألحان زياد هجرس، تصميم  الديكور محمد فتحي، تصميم ملابس  سماح نبيل، فيديو  مابينج محمد المأموني، والعرض من إخراج محمد الطايع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق مسرحية الفندق مسرحية الفندق الفني للمسرح مسرح الشباب المهرجان القومي للمسرح مسرح أوبرا ملك

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر التعليم العالي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم، توقعات ومؤشرات القبول بالكليات

تنسيق الجامعات 2025 جميع المحافظات

مؤتمر صحفي خلال دقائق لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

خدمات

المزيد

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد القبض عليه بأحد الكافيهات.. من هو دنجوان التيك توك محمد شاكر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

«وأسروا قولكم أو اجهروا به»، محمد سيد طنطاوي يؤكد علم الله بالسر والعلن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads