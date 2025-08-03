عرض "الفندق" ضمن فعاليات المهرجان القومي على مسرح أوبرا ملك (صور)

قدم فريق العرض المسرحي “الفندق” من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، مشاركته ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك على هشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس.

مسرحية الفندق

ومسرحية “الفندق” من إخراج محمد الطايع، وشهد العرض مساء أمس السبت لجنة تحكيم العروض المسرحية برئاسة الفنان القدير رياض الخولي.

فريق مسرحية الفندق

عرض "الفندق” مستوحى من قصة “فندق العالمين” للكاتب إيريك إيمانويل شميت، من إعداد دراماتورج فادي نشأت، وبطولة محمد هاني، شريهان قطب، منة الله محمد حسين، إيمان رضا، أحمد حسن، محيي الدين يحيى، أسماء عمرو، والطفل آدم وهدان.

وكتب أشعار العرض سامح عثمان، الموسيقى والألحان زياد هجرس، تصميم الديكور محمد فتحي، تصميم ملابس سماح نبيل، فيديو مابينج محمد المأموني، والعرض من إخراج محمد الطايع.

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