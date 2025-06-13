افتتاح عرض "الفندق" على مسرح أوبرا ملك (صور)

افتتح المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الخميس، العرض المسرحي الجديد “الفندق”، من إنتاج فرقة مسرح الشباب بقيادة الفنان تامر كرم، وذلك على مسرح أوبرا ملك برمسيس وسط البلد.

وجاء ذلك بحضور الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الطليعة، الفنان تامر كرم مدير فرقة مسرح الشباب، والفنان محمد متولي مدير فرقة مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة.

عرض الفندق

إلى جانب حضور نخبة من الفنانين والنقاد منهم الفنان الكبير محمود عزب، والناقد المسرحي باسم صادق، وسط إقبال جماهيري كبير، حيث يستمر العرض يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام الثامنة مساء.

فريق مسرحية الفندق

“الفندق” عرض مستوحى من قصة “فندق العالمين” للكاتب إيريك إيمانويل شميت، من إعداد دراماتورجي فادي نشأت، وبطولة محمد هاني، شريهان قطب، منة الله محمد حسين، إيمان رضا، أحمد حسن، محيي الدين يحيى، أسماء عمرو، والطفل آدم وهدان.

كتب أشعار العرض سامح عثمان، الموسيقى والألحان زياد هجرس، تصميم الديكور محمد فتحي، تصميم ملابس سماح نبيل، فيديو مابينج محمد المأموني، العرض من إخراج محمد الطايع.

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