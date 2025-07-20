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ثقافة وفنون

بينهم أشرف عبد الباقي ومحيي إسماعيل وميمي جمال، القومي للمسرح يكرم 10 من رموزه (صور)

حفل افتتاح المهرجان
حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، فيتو

كرم، المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاح دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، باقة من النجوم والمسرحيين في مختلف مجالات المسرح وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

المكرمون في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح 

وكرم المهرجان كل من: الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان محيي إسماعيل، الفنانة ميمي جمال، الفنانة سميرة عبد العزيز، الفنان أحمد نبيل، الفنان جلال العشري، المخرج أحمد عبد الجليل، مهندس الديكور صبحي السيد، الكاتب المسرحي سليم كتشنر، المخرجة عبير علي.

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري التي افتتحت اليوم  حتى 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة  مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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المهرجان القومي للمسرح المصري أشرف عبد الباقي محمد رياض محيي اسماعيل ميمي جمال الأوبرا

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