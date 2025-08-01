الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات برشلونة في شهر أغسطس

برشلونة
برشلونة

يستعد فريق برشلونة ، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لانطلاقة الموسم الجديد، من بطولة الدوري الإسباني، حيث يواصل الفريق تحضيراته للمنافسات الرسمية المقررة في أغسطس الجاري.

ويدخل برشلونة الموسم الجديد بمعنويات مرتفعة بعد أن حقق ثلاثية محلية مميزة في الموسم الماضي، شملت الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، في بداية قوية لمسيرة فليك مع الفريق الكتالوني.

وبعد ختام المباريات التحضيرية، يبدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا في الجولة الأولى يوم السبت 16 أغسطس، على أن يلتقي في الجولتين التاليتين مع ليفانتي ورايو فاليكانو تواليًا.

مواعيد مباريات برشلونة في شهر أغسطس 2025


برشلونة × دايجو (ودية) – الإثنين 4 أغسطس، الساعة 2 ظهرًا (بتوقيت القاهرة والسعودية).

برشلونة × كومو (كأس خوان جامبر) – الأحد 10 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

ريال مايوركا × برشلونة (الجولة الأولى من الليجا) – السبت 16 أغسطس، الساعة 8:30 مساءً.

ليفانتي × برشلونة (الجولة الثانية) – الأحد 23 أغسطس، الساعة 10 مساءً.

رايو فاليكانو × برشلونة (الجولة الثالثة) – الأحد 31 أغسطس، الساعة 10:30 مساءً.

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هانز فليك برشلونة الدوري الإسباني ريال مايوركا كأس ملك إسبانيا

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