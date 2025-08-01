جافي ينتظر هدية تاريخية في برشلونة

يترقب جافي لاعب وسط برشلونة، هدية مرموقة في النادي الكتالوني، خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن جافي سيكون أحد اللاعبين المرشحين لحمل شارة قيادة البارسا في الموسم الجديد، حال سحبها من الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

وارتدى جافي بالفعل، شارة القيادة خلال الفوز الكاسح لبرشلونة على سيول الكوري الجنوبي بنتيجة 7-3 أمس الخميس.

وصرح جافي عبر إذاعة راديو كتالونيا 1 "بالطبع أحب أن أكون قائدا للبارسا يومًا ما، ولكننا سنقوم بالتصويت بين اللاعبين لحسم القرار".

وشدد لاعب الوسط الإسباني "تير شتيجن أسطورة للفريق، ويجب احترامه".

وسيغيب الحارس الألماني الدولي عن الملاعب لمدة 3 أشهر على الأقل، بعد إجراء جراحة في الظهر قبل أيام قليلة.

ويواجه تير شتيجن قائد البارسا حاليا، مصيرا غامضا، في ظل تعاقد النادي مع خوان جارسيا حارس إسبانيول، مع التجديد للبولندي المخضرم فويتشيك تشيزني حتى 2027.

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