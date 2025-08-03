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رياضة

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقناة الناقلة

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

الدوري المصري، يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، بينما يلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الثامنة مساء السبت القادم وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز 

وينتظر النادي الأهلي في أول 10 مباريات بالدوري، مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة على استاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة

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