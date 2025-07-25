الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، 3 فرق أوروبية تزين مونديال الأندية بالقاهرة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

كرة اليد، تستعد العاصمة الإدارية لاستضافة نسخة جديدة من منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، والمقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 9 فرق يمثلون مختلف قارات العالم.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، خلال نسختها المقبلة، مشاركة 3 فرق أوروبية وهو ما يؤكد أن المستوى الفني والمنافسة على اللقب لن تكون سهلة.

وتأتي قائمة الفرق الأوروبية كالتالي:

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

برشلونة - دعوة من الاتحاد الدولي

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر  وحتى 2 أكتوبر المقبلين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كل من:

الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025

الزمالك - وصيف أفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد العاصمة الادارية كأس العالم لأندية كرة اليد سوبر جلوب ماجديبورج الألماني

مواد متعلقة

كرة اليد، مواعيد مواجهات منتخب الناشئين في بطولة العالم بالقاهرة

كرة اليد، الأهلي يدعم صفوفه بصفقة محلية جديدة

كرة اليد، القاهرة تستضيف قرعة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”

اتحاد كرة اليد يبحث سيناريوهات حضور الجماهير في مونديال الناشئين

الأكثر قراءة

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

قبل انطلاق تنسيق المرحلة الأولى، قائمة الجامعات الحكومية المعتمدة

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة وكيفية التقديم

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي والقناة الناقلة

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

الإفتاء توضح حكم تناول المخدرات وتعاطيها

خدمات

المزيد

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

تراجع لأقل من 49.14 جنيه، سعر الدولار بالبنوك صباح اليوم الجمعة 25-7-2025

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بحل الخلافات الزوجية

الإفتاء توضح حكم تناول المخدرات وتعاطيها

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالخير الكثير والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية