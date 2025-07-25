كرة اليد، 3 فرق أوروبية تزين مونديال الأندية بالقاهرة
كرة اليد، تستعد العاصمة الإدارية لاستضافة نسخة جديدة من منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، والمقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 9 فرق يمثلون مختلف قارات العالم.
وتشهد بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، خلال نسختها المقبلة، مشاركة 3 فرق أوروبية وهو ما يؤكد أن المستوى الفني والمنافسة على اللقب لن تكون سهلة.
وتأتي قائمة الفرق الأوروبية كالتالي:
فيزبريم المجري - بطل العالم 2024
ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025
برشلونة - دعوة من الاتحاد الدولي
وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كل من:
الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025
الزمالك - وصيف أفريقيا والفريق المستضيف
فيزبريم المجري - بطل العالم 2024
ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025
الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025
تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025
كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025
جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025
برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا