كرة اليد، 3 فرق أوروبية تزين مونديال الأندية بالقاهرة

كرة اليد، تستعد العاصمة الإدارية لاستضافة نسخة جديدة من منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، والمقرر لها خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين، بمشاركة 9 فرق يمثلون مختلف قارات العالم.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، خلال نسختها المقبلة، مشاركة 3 فرق أوروبية وهو ما يؤكد أن المستوى الفني والمنافسة على اللقب لن تكون سهلة.

وتأتي قائمة الفرق الأوروبية كالتالي:

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

برشلونة - دعوة من الاتحاد الدولي

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم قائمة الفرق المشاركة في البطولة كل من:

الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025

الزمالك - وصيف أفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

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