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ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية عن شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية عن شارع المعز

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع مكتبة النشء بقطاع المكتبات، ورشة عمل بعنوان "شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة.. تاريخه وآثاره"، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2025، من الساعة 1:00 إلى 3:00 مساءً بمكتبة الإسكندرية.

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وتتناول الورشة التطور التاريخي والعمراني لشارع المعز لدين الله الذي يُعد من أهم الشوارع التاريخية في القاهرة الإسلامية، وهو أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، ويمتد من بابي النصر والفتوح شمالًا إلى باب زويلة جنوبًا، ويشمل أحياء مثل: النحاسين، بين القصرين، الصاغة، الجمالية، الغورية وغيرها.

وقد أنشئ الشارع بداية لسكنى الخليفة الفاطمي، ثم تحول إلى مركز تجاري وعمراني هام بفضل توسعات الخلفاء والسلاطين والأمراء عبر العصور، وانتشرت فيه الأسواق والمعالم المعمارية الكبرى في العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية، مثل جامع الحاكم، الأقمر، المؤيد شيخ، ومدارس قلاوون ونجم الدين أيوب.

ويشارك في تقديم الورشة مجموعة من الباحثين المتخصصين في مركز دراسات الحضارة الإسلامية بالمكتبة، حيث يحاضر في اليوم الأول 3 أغسطس الدكتور محمود مجلي عن شارع المعز في العصرين الفاطمي والأيوبي، وتتناول الدكتورة شيرين القباني مواكب السلاطين والأمراء بشارع المعز في اليوم الثاني 4 أغسطس.

بينما تتحدث الدكتورة رضوى زكي عن تطور شارع المعز لدين الله في العصر المملوكي، في اليوم الثالث 5 أغسطس.

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مكتبه الإسكندرية الاسكندرية للآثار الإسلامية

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