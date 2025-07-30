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مكتبة الإسكندرية تصدر العدد السابع من سلسلة "ملفات استراتيجية"

العدد السابع من سلسلة
العدد السابع من سلسلة "ملفات استراتيجية"

أصدرت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي، العدد السابع من سلسلة «ملفات استراتيجية» بعنوان «خريطة الإرهاب واتجاهات حركته في إقليم الشرق الأوسط»؛ بتقديم من  الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وتحرير الدكتور محمود عزت؛ القائم بأعمال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.

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ويرصد الملف تحولات ظاهرة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ويحلل أبرز أنماط الإرهاب المنتشرة، وأبعاد العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب استشراف مستقبل التنظيمات الإرهابية، ومسارات تحرك المقاتلين الأجانب عبر الحدود. 

ويضم الكتاب خمس دراسات معمقة، أعدها نخبة من الخبراء والباحثين، هم الدكتور محمود عزت، والدكتورة إيمان رجب، والدكتور يسري أحمد العزباوي، والباحثة تقى النجار، والباحثة بسمة سعد.

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مكتبه الإسكندرية الاسكندرية الدكتور أحمد عبد الله

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