الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس غرفة الجيزة يستعرض مؤشرات انخفاض الأسعار ويؤكد أهمية دعم الصناعة

خلال الاجتماع مع
خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء

شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود خفض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع كبار التجار ورؤساء الغرف التجارية والصناعية.

غرفة الجيزة تطالب بدعم أوسع للصناعة لخفض التكلفة وتحقيق استقرار السوق

وخلال الاجتماع، قدّم الشاهد عرضًا تحليليًا لمؤشرات الأسعار، مؤكدًا أن مقارنة أسعار شهر يناير 2025 بشهر يونيو الماضي تُظهر انخفاضًا ملموسًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، منها السكر، والأرز، والدقيق، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل والشحن عالميًا.

واعتبر الشاهد أن هذا التراجع النسبي في الأسعار يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذه المؤشرات الإيجابية عبر مواصلة التعاون بين الحكومة والغرف التجارية لضمان انسياب السلع، وتحقيق استقرار مستدام في الأسواق.

وأكد رئيس غرفة الجيزة أن الغرفة تتابع بشكل يومي تطورات الأسواق بالتنسيق مع التجار والجهات المعنية، وتعمل على دعم الجهود الرامية لضبط منظومة الأسعار، خاصة في ظل استجابة العديد من السلاسل التجارية والموردين لمبادرات خفض الأسعار.

وفي سياق متصل، أشار الشاهد إلى أن الغرف التجارية، بالتعاون مع الاتحاد العام، تستعد لإطلاق موسم الأوكازيون الصيفي في الرابع من أغسطس المقبل، والذي من المقرر أن يشمل قطاعات متنوعة، مؤكدا ضرورة أن تكون التخفيضات واقعية وتعكس انخفاض تكلفة الإنتاج وسعر الصرف، بما يعزز من مصداقية الأوكازيون ويسهم في تحريك الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما شدد على أن تعزيز التيسيرات المقدمة للقطاع الصناعي أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن دعم الصناعة الوطنية يمثل حجر الزاوية في خفض تكلفة الإنتاج وضمان طرح منتجات محلية ذات جودة وأسعار مناسبة.

 

وثمّن رئيس غرفة الجيزة جهود الحكومة في توفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج، ما أسهم في دعم استقرار القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على وفرة المعروض من السلع في الأسواق.

وجدد الشاهد التأكيد على التزام غرفة الجيزة الكامل برؤية الدولة في ضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية تمثل شريكًا وطنيًا فاعلًا في تنفيذ سياسات تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السلع اسعار السلع الاساسية الاتحاد العام العلمين الجديدة الصناعة الوطنية الغرف التجارية دعم الصناعة الوطنية خفض أسعار السلع الأساسية خفض أسعار السلع مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين مجلس الوزراء

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

إقالة أم تصفية حسابات؟.. إنهاء ندب رانيا يحيى من أكاديمية روما يثير جدلًا واسعًا بين المثقفين

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

بنك القاهرة يكشف حقيقة طرح شقق بسعر 500 ألف جنيه للوحدة

مصدر بالأهلي: أحمد عبد القادر يتلقى عرضا من ناد سعودي جديد

ماتت مكة فى غزة، كفن طفلة فلسطينية رحلت جائعة وصمة عار على جبين العالم (فيديو)

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز الدولة التقديرية للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منكران عظيمان للعرب في شهر صفر

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads