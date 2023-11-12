بدأ مسيرته عام 1954 واكتشف مديحة كامل، محطات في حياة الفنان عثمان محمد علي

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عثمان محمد علي عن عمر ناهز الـ88، حيث أعلنت نقابة المهن التمثلية نبأ الوفاة.

من هو الفنان عثمان محمد علي

الفنان عثمان محمد علي هو والد الفنانة سلوي عثمان، وولد عام 1935، واشتهر بتقديمه الأدوار الثانوية ونجح أن يضع له بصمة خاصة، في قلوب المشاهدين.

أعمال الفنان الراحل عثمان محمد علي

شارك الفنان الراحل عثمان محمد علي في الكثير من الأعمال الدرامية الهامة والتي تعاون فيها مع باقة من ألمع النجوم في الوسط الفني من خلال ظهوره في الشاشة الصغيرة أو في السينما

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شارك الفنان الراحل عثمان محمد علي في عدد كبير من الأعمال الدرامية ومن أبرزها عائلة الحاج متولي مع نور الشريف ومشاركته في مسلسل رأفت الهجان مع محمود عبد العزيز، كما أنه شارك في مسلسل العراف مع الزعيم عادل إمام.

وشارك أيضا في العديد من المسلسلات الأخري ومنها مسلسل الباطنية ومسلسل الأدهم وشارك في فيلم شجيع السيما، وغيرها من الأعمال الأخري.

و الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار، حيث أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: "عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية".

سطور من حياة عثمان محمد علي

بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية. أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية. فقد شارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت)

كما اكتشف الفنان عثمان محمد على العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.