أفلام رفضتها وأخرى ندمت عليها.. سر تراجع سعاد حسني عن بطولة الصعود إلى الهاوية والأرض

"زوزو" التي خرجت من غير معاد لتقع في غراميات امرأة لتصبح السفيرة عزيزة لتقابل أول حب في القاهرة 30، لكنها صغيرة على الحب، وفي اللقاء الثاني بشاب مجنون جدًا تبدأ قصة خلى بالك من زوزو، وخلال الساعات الماضية مرت الذكرى الرابعة والعشرون على رحيل سعاد حسني.

وتكشف فيتو خلال هذا التقرير عن أعمال رفضتها السندريلا، وأصبحت من أهم الأعمال السينمائية وأعمال أخرى تمنت أن تقدمها..



أعمال رفضت سعاد حسنى تقديمها

وكشفت جانجاه شقيقة الفنانة سعاد حسنى أنها رفضت تقديم البطولة بفيلم "الصعود إلى الهاوية" مع الفنان محمود يس، بسبب الشخصية التي كانت ستقدمها وهي شخصية الجاسوسة، وهذه النوعية من الشخصيات كانت السندريلا ترفضها رفضًا قاطعًا في مشوارها الفني.

وأضافت شقيقة السندريلا، أنها رفضت أيضًا المشاركة في فيلم "الأرض" مع الراحل محمود المليجي، بسبب أنها طلبت بعض التعديلات على سيناريو العمل، ولكن المخرج والمؤلف رافضا هذا الأمر.



وأكدت أنها كانت تتمنى تقديم قصة "لا" التي كتبها مصطفى أمين، ولكن نظرًا لبعض الظروف لم يكتمل العمل.

وقالت إنها ندمت على تقديم بعض الأفلام في مرحلة السبعينات، وهي الأعمال التي لا تحمل رسالة للجمهور، ولم يكن لديها خبرة كافية في هذا الوقت لاختيار الأعمال بدقة.

بداية سعاد حسنى الفنية

ولدت سندريلا الشاشة سعاد حسنى عام 1943 في حي الفجالة بالقاهرة، لأسرة فنية فوالدها محمد حسني البابا كان خطاطا مشهورا، وعمل في القصر الملكي لكنه مزواج، متعدد الزيجات، ولها أكثر من 17 أخا وأختا وهى شقيقة المطربة نجاة الصغيرة، عشقت الرقص والغناء منذ طفولتها والتحقت ببرنامج الأطفال بابا شارو بالإذاعة عن طريق الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي كان صديقا للعائلة فغنت فى البرنامج أغنية "أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسني اشتهر"، وتغنى أيضا “طولى شبر وصوتى سحر وجهى بدر كلى بشر" من الحان محمد جمال.

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