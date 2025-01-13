مديحة كامل.. اكتشفها محمد عثمان واشتهرت بأدوار الإغراء.. اعتذرت عن «العار» لهذا السبب.. شاركت في عدد محدود من المسلسلات التلفزيونية أشهرها «الأفعى».. واليوم ذكرى وفاتها

مديحة كامل، نجمة من نجمات السينما، أخذت موقعا متميزا بين ممثلات جيلها، فاحتلت البطولة منذ البداية، جمعت بين الموهبة والجمال مما جعلها تتربع على عرش النجومية سريعا، صاحبة البطولة السريعة منذ بداياتها، اكتشف موهبتها الفنان الراحل عثمان محمد على منذ كانت طالبة فى الإعدادية، بدأت كممثلة إغراء وأجادت في الأدوار المختلفة، اعتزلت الفن مبكرا ورحلت في مثل هذا اليوم 13 يناير 1997.

ولدت الفنانة مديحة كامل عام 1946 بالإسكندرية، درست بمدرسة الشاطبى، انتقلت إلى القاهرة، وفي المرحلة الإعدادية تم اختيارها في إحدى الحفلات المدرسية للقيام بدور رابعة العدوية فأجادت الدور وحصلت على كأس الجمهورية لأحسن ممثلة مدرسية، وكان الفنان عثمان محمد على ضمن لجنة التحكيم التي اختارتها، واستمر في تشجيعها في مشوارها الفني.

الفنانة مديحة كامل فى بداياتها

وتخرجت مديحة كامل في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم علم النفس عام 1965، وبدأت مشوارها الفني عام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء عام 1966 لكنها لم تستمر طويلا بسبب عشقها للتمثيل.

ترشيح آثار الحكيم بدلا منها

رشح المخرج عاطف الطيب الفنانة مديحة كامل لبطولة فيلم " الحب فوق هضبة الهرم " عن قصة نجيب محفوظ أمام الفنان أحمد زكى ـ وبعد التعاقد معها اعتذرت عن البطولة لإصابتها بجلطة فى الساق أعاقتها عن الحركة، وقامت بترشيح الممثلة الناشئة فى ذلك الوقت آثار الحكيم لتفتح لها طريق النجومية.

رفضت فيلم العار

أيضا اختار المخرج على عبد الخالق مديحة كامل لبطولة فيلم " العار " فى دور "روقة " وتم التعاقد معها، لكنها طلبت أن تزيد مساحة الدور، والتي رأت أنها لا تتناسب مع حجم نجوميتها آنذاك، خاصة وأنها كانت أفضل من يقدمه، كما أنها اشترطت أن يوضع اسمها على تتر الفيلم عقب اسم نور الشريف مباشرةً، ويسبق محمود عبد العزيز وحسين فهمى، وهو ما رفضه على عبد الخالق، فاعتذرت عن الدور قبل بدء التصوير بيومين فقط، ليسند الدور فيما بعد لـ نورا والذي أصبح أهم أعمالها على الإطلاق.

الفنانة مديحة كامل

التقت مديحة كامل بالمخرج أحمد ضياء الدين؛ فعرض عليها التمثيل في أحد أفلامه، إلا أن أسرتها رفضت، فوافقت على الزواج من شخص يكبرها سنًا لأنه سيوافق على مبدأ اشتراكها في الأعمال الفنية والتمثيل، وأنجبت ابنتها الوحيدة "ميرهان"، وأيضا شاركت في فيلم عن قصة "كريستين كيلر" بعنوان “ قصة شاذة ” مع الفنانة شويكار ورشدي أباظة عام 1963 وكان ذلك نقطة البداية للفنانة مديحة كامل وظهر اسمها لأول مرة على الافيشات فى فيلم من إخراج عباس كامل " العقل والمال "مع إسماعيل يس.

الصعود إلى الهاوية أول البطولة

تدرجت مديحة كامل في الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور ثانوى اختاره المخرج نيازى مصطفى لها أمام الفنان فريد شوقي في فيلم “30 يوم في السجن” في أواخر ستينات القرن العشرين، ثم اختفت بعد ذلك نحو عامين أو أكثر ثم عادت ولعبت أدوار البطولة الثانية في أفلام كثيرة منها أفلام: حب وكبرياء، زمان ياحب، حتى جائتها الفرصة للبطولة المطلقة مع المخرج كمال الشيخ في فيلمه "الصعود إلى الهاوية " في دور الجاسوسة الحسناء، الذى يعتبر المحطة الفنية الأهم في حياة الفنانة الراحلة مديحة كامل، تناول عالم المخابرات والجاسوسية في فترة الصراع المصرى الإسرائيلي خلال ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، ونجحت فيه نجاحا منقطع النظير ونالت عليه الكثير من الجوائز كأحسن ممثلة.

شاركت فى درب الهوى

كما تعتبر تجربة مديحة كامل مع مخرج الروائع عاطف الطيب في فيلم "ملف في الآداب" من أشهر المحطات في مشوارها الفنى، وتدور قصة الفيلم حول ضابط بشرطة الآداب يصدم بقرار رئيسه في بداية عمله بحفظ التحقيق في قضية سيدة تعمل في الدعارة لصلتها بمسئولين كبار.

شاركت مديحة كامل في فيلم "درب الهوى"، لكنه منع من العرض بقرار الرقابة على المصنفات الفنية عام 1983 بدعوى أنه يسئ لسمعة مصر لتقدم بعده البطولة في أكثر من 50 فيلما منها: حب وكبرياء، بنات إبليس، عندما يبكى الرجال، زائر الفجر، أمواج بلا شاطئ، أبناء الصمت، قطط شارع الحمراء، عذاب الحب، البنات والمرسيدس، أغنية على الممر، ملف في الآداب، بريق عينيك الذى حصلت فيه على جائزة أحسن ممثلة.

مديحة كامل مع ماجدة ونجلاء فتحى

كما قدمت الفنانة مديحة كامل عددا قليلا من المسلسلات التليفزيونية كان أشهرها الأفعى، البشاير مع محمود عبد العزيز، العنكبوت مع عزت العلايلى كما قدمت خمس مسرحيات أشهرها هاللو شلبى.

الفنانة مديحة كامل

وفجأة أعلنت مديحة كامل اعتزالها العمل الفني نهائيا وارتدائها الحجاب بعد أن رأت في منامها شخصا يلبسها رداءً أبيض فضفاضا، وقال لها (لقد آن الآوان) وعند صلاة الفجر اتخذت قرار الاعتزال كما قالت ابنتها ميريهان فى حواراتها، وكان ذلك أثناء تصوير فيلمها الأخير "بوابة إبليس " لدرجة أن المخرج اضطر إلى تعديل السيناريو بموت البطلة واستعان بدوبليرة لتكملة مشاهد مديحة الباقية، ودفعت مديحة مقابل الشرط الجزائي.

بوابة إبليس كتب النهاية

وجاء فيلم بوابة إبليس ليكتب نهاية مديحة كامل مع السينما والفن حيث اعتزلت واعكفت على العبادة وقراءة القرآن ولقاء رجال الدين والفقهاء، ورفضت كل العروض بتمثيل أدوارا وهى بالحجاب أسوة بزميلاتها المحجبات، كما امتنعت عن إجراء أي لقاءات صحفية أو تليفزيونية.

لقاء الشيخ الشعراوى

وكان لقاء مديحة كامل الأشهر بالشيخ محمد متولي الشعراوي الذي شجعها على دراسة الدين ومداومة العبادة، وكان له الدور الأكبر فى اعتزالها الفن بشكل نهائي، حتى أصيبت بمرض القلب والسرطان ورحلت في شهر رمضان عام 1997.

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