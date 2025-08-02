الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

اعتقال رئيس وزراء مالي الأسبق

موسى مارا، فيتو
موسى مارا، فيتو

أفادت إذاعة RFI الفرنسية بأن سلطات مالي اعتقلت رئيس الوزراء الأسبق للبلاد موسى مارا بتهمة التحريض على أعمال الشغب.

                            

التحريض على أعمال الشغب في مالي

وأوضحت الإذاعة أنه بعد اعتقاله، وجهت إليه عدة تهم جنائية، بما فيها "تقويض الثقة بالدولة" و"أعمال مناهضة للسلطة الشرعية" و"التحريض على أعمال الشغب".

ويشار إلى أن مارا عقد عددا من اللقاءات مع السياسيين والنشطاء المعارضين في مالي، ونشر بعد ذلك تعليقات على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، انتقد فيها بشدة السلطات المالية الحالية.

 

محاكمة رئيس وزراء مالي الأسبق

ومن المقرر أن تعقد جلسة محاكمته يوم 29 سبتمبر المقبل.

يذكر أن موسى مارا كان رئيسا للحكومة في مالي من أبريل 2014 حتى يناير 2015. وقبل ذلك ترشح مارا لانتخابات الرئاسة عام 2013، لكنه حصل على 1.5% فقط من الأصوات فيها.

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