5 مباريات قوية يخوضها الزمالك في شهر أغسطس

ينتظر نادي الزمالك 5 مباريات من العيار الثقيل خلال شهر أغسطس الجاري وتأتي جميعها في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر أغسطس

ويفتتح الزمالك مبارياته في الدوري المصري، عندما يواجه سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ثم يخوض الزمالك مباراة الجولة الثانية ضد المقاولون العرب، يوم السبت 16 أغسطس في تمام الثامنة مساءً.

المباراة الثالثة ستكون ضد مودرن فيوتشر، يوم الخميس الموافق 21 أغسطس في تمام الثامنة مساءً.

ويواجه الزمالك نظيره فاركو، في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم الثلاثاء 26 أغسطس في تمام الثامنة مساءً.

أما آخر مباريات الزمالك في شهر أغسطس، فستكون يوم الأحد 31 أغسطس، عندما يواجه وادي دجلة، في الجولة الخامسة من الدوري المصري، في تمام الثامنة مساءً.

جدول مباريات الزمالك في شهر أغسطس

سيراميكا كليوباترا x الزمالك - 8 أغسطس

الزمالك x المقاولون العرب - 16 أغسطس

مودرن فيوتشر x الزمالك - 21 أغسطس

الزمالك x فاركو - 26 أغسطس

وادي دجلة x الزمالك - 31 أغسطس

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