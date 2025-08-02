السبت 02 أغسطس 2025
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رياضة

الزمالك يضم البنينية فيفامي ماي سراث لدعم فريق سيدات

الزمالك
الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع البنينية فيفامي ماي سراث، لاعبة نادي أفريكا سبورت أبيدجان الإيفواري السابقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم “سيدات”.

ووقعت فيفامي على عقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حُر، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وتُجيد اللاعبة البنينية فيفامي ماي سراث، اللعب في مركز الجناح الهجومي، وشاركت مع منتخب بلادها تحت سن 17 و20 عامًا، حيث أنها من مواليد 2004.

الزمالك يطلق موقعه الإلكتروني الرسمي لتقديم خدمات رقمية متطورة للأعضاء والجمهور

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الإطلاق الرسمي لموقعه الإلكتروني الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجماهير وتقديم خدمات رقمية متطورة، حيث دعا النادي جماهيره إلى زيارة الموقع عبر الرابط الرسمي: https://www.zamaleksc.com/

موقع الزمالك الرسمي

وجاء تدشين الموقع ضمن خطة النادي لتحديث البنية الإعلامية وتوفير منصة موثوقة لنقل الأخبار والمعلومات الخاصة بالنادي، سواء على مستوى الفرق الرياضية المختلفة أو الفعاليات الاجتماعية والثقافية التي ينظمها النادي.

ويحتوي الموقع على أقسام متعددة تشمل: أخبار النادي، الفريق الأول لكرة القدم، فرق الشباب والناشئين، الألعاب الأخرى، إضافة إلى أبرز إنجازات القلعة البيضاء، ومتجر أون لاين، وقناة الزمالك.

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