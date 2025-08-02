السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجونة يعلن تعاقده مع المغربي على النور

الجونة يضم المغربي
الجونة يضم المغربي علي النور، فيتو

أعلن نادى الجونة تعاقده رسميا مع اللاعب المغربى على النور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى قبل انطلاق مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز. 

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجونة على فيسبوك، صورة اللاعب المغربي علي النور، وعلق عليها قائلا: “مرحبا بيك في دارك يا علي النور زاد في الجونة بقدوم ولد البلد”.   

الجونة يضم المغربي علي النور، فيتو
الجونة يضم المغربي علي النور، فيتو

وأعلن نادى الجونة الجهاز المعاون للمدير الفني أحمد مصطفى "بيبو" خلال المرحلة المقبلة استعدادا لانطلاق مباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2025 - 2026.

تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق الجونة 

الجهاز الفنى لفريق الجونة (2)
الجهاز الفنى لفريق الجونة (3)

الجهاز الفنى لفريق الجونة

الجهاز الفنى لفريق الجونة (4)
الجهاز الفنى لفريق الجونة (1)
الجهاز الفني للجونة، فيتو

دماء جديدة في الجهاز الفني للجونة

وفي وقت سابق، استقر مسئولو نادي الجونة على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لـ علاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لتجديد الدماء داخل الجهاز الفني وتحقيق انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، بعد موسم متذبذب المستوى، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة نادي الجونة الانتقالات الصيفية الحالية الدوري الممتاز علي النور

مواد متعلقة

الجونة يعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول استعدادا للدوري الممتاز

تحركات مكثفة في القلعة البيضاء لحسم صفقات وتجديدات قبل انطلاق الموسم الجديد.. جلسة لحسم تجديد عقد حسام عبد المجيد.. الزمالك يحسم صفقة حامد حمدان، ويقترب من ضم محمد علاء حارس الجونة

جلسة مع الجونة لحسم انتقال محمد علاء للزمالك

محمد صبحي يقترب من بيراميدز بعد حسم الزمالك صفقة حارس الجونة

الأكثر قراءة

وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة

مخدرات ودولارات وهواتف، مضبوطات مع البلوجر مداهم أثناء القبض عليه (فيديو)

الأهلي والزمالك ينعيان بونجا حارس مرمى وادي دجلة

وزير الري يوجه رسالة قوية لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

وزير الري: مصر من أكثر الدول المهددة بالتغيرات المناخية

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

القبض على البلوجر مداهم

القبض على البلوجر علياء قمرون

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة عجوز أخطأت أثناء الفريضة بسبب النسيان؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما معنى نزول الله إلى السماء الدنيا؟ يسري جبر يوضح (فيديو)

كيف نواجه الانفلات الديني والأخلاقي على “التيك توك”؟ أزهري يقدم حلًّا للأزمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads