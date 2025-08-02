الجونة يعلن تعاقده مع المغربي على النور

أعلن نادى الجونة تعاقده رسميا مع اللاعب المغربى على النور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى قبل انطلاق مباريات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجونة على فيسبوك، صورة اللاعب المغربي علي النور، وعلق عليها قائلا: “مرحبا بيك في دارك يا علي النور زاد في الجونة بقدوم ولد البلد”.

الجونة يضم المغربي علي النور، فيتو

وأعلن نادى الجونة الجهاز المعاون للمدير الفني أحمد مصطفى "بيبو" خلال المرحلة المقبلة استعدادا لانطلاق مباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2025 - 2026.

تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق الجونة

الجهاز الفنى لفريق الجونة

الجهاز الفني للجونة، فيتو

دماء جديدة في الجهاز الفني للجونة

وفي وقت سابق، استقر مسئولو نادي الجونة على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لـ علاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لتجديد الدماء داخل الجهاز الفني وتحقيق انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، بعد موسم متذبذب المستوى، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

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