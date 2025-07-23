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رياضة

الجونة يعلن تشكيل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول استعدادا للدوري الممتاز

فريق الجونة لكرة
فريق الجونة لكرة القدم، فيتو

أعلن نادى الجونة الجهاز المعاون للمدير الفني أحمد مصطفى "بيبو" خلال المرحلة المقبلة استعدادا لانطلاق مباريات مسابقة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2025 - 2026.

تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق الجونة 

الجهاز الفنى لفريق الجونة (2)
الجهاز الفنى لفريق الجونة (3)

الجهاز الفنى لفريق الجونة

الجهاز الفنى لفريق الجونة (4)
الجهاز الفنى لفريق الجونة (1)
الجهاز الفني للجونة، فيتو

دماء جديدة في الجهاز الفني للجونة

وفي وقت سابق، استقر مسئولو نادي الجونة على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لـ علاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لتجديد الدماء داخل الجهاز الفني وتحقيق انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، بعد موسم متذبذب المستوى، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

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نادي الجونة احمد مصطفي بيبو الدوري الممتاز الدوري المصري علاء عبد العال

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