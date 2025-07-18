تأجيل إجراء قرعة الدوري المصري الممتاز لهذا الموعد

الدوري المصري، كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق موعد قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وقال الصقر أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC: "تم الاستقرار على موعد قرعة الموسم الجديد منا الدوري المصري 2025-2026".

موعد قرعة الدوري المصري

وتابع: "من المقرر أن تتم مراسم إجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، في مشروع الهدف".

كانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق أن قرعة الدوري الممتاز ستجري يوم 20 يوليو الجاري.

موعد انطلاق الدوري الممتاز

كانت حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، ومن المقرر أن تنطلق يوم 8 أغسطس المقبل بعد التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب والجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول.

وأكدت الرابطة أن مسابقة الدوري ستنتهي في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة في الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

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