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حوادث

15 أكتوبر محاكمة إخواني بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة، 15 أكتوبر المقبل لنظر جلسة محاكمة أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. 

ووجهت النيابة العامة الي المتهم م.خ اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

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محكمة جنايات القاهرة نشر أخبار كاذبة النيابة العامة تمويل الارهاب

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