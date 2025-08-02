السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء غدا الأحد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من الصحراء الغربية.

توقعات حالة الطقس في أغسطس، أمطار بالجنوب ورياح تلطف الأجواء

طقس الغد، تحذير من ارتفاع الأمواج على هذه الشواطىء


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث تنخفض درجات الحرارة  انخفاضا تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الطقس غدا الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الأحد

مواد متعلقة

توقعات حالة الطقس في أغسطس، أمطار بالجنوب ورياح تلطف الأجواء

توقعات بسقوط أمطار اليوم على هذه الأماكن

الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق اليوم

حاجة تانية، درجة الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وتحذير من ظاهرتين جويتين

حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

منها القاهرة، أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

شبورة ورياح تلطف الأجواء، حالة الطقس غدا السبت

الأكثر قراءة

وفاة محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة

مخدرات ودولارات وهواتف، مضبوطات مع البلوجر مداهم أثناء القبض عليه (فيديو)

وزير الري يوجه رسالة قوية لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

وزير الري: مصر من أكثر الدول المهددة بالتغيرات المناخية

الأهلي والزمالك ينعيان بونجا حارس مرمى وادي دجلة

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

القبض على البلوجر مداهم

القبض على البلوجر علياء قمرون

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة عجوز أخطأت أثناء الفريضة بسبب النسيان؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما معنى نزول الله إلى السماء الدنيا؟ يسري جبر يوضح (فيديو)

كيف نواجه الانفلات الديني والأخلاقي على “التيك توك”؟ أزهري يقدم حلًّا للأزمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads