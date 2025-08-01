الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

منها القاهرة، أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وتوجد فرص لأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية وعلى مدينتين "حلايب، شلاتين" وذلك على فترات متقطعة.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا تدريجيا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح  يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4  درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37
درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

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