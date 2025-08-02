الصحة: استئصال ورم يزن 15 كيلوجرامًا من بطن سيدة مسنة بمستشفى تلا المركزي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية في استئصال ورم ضخم يزن نحو 15 كيلوجرامًا من بطن سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، كانت تعاني من فتق أعلى السرة.

حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن

وقالت وزارة الصحة إنه قد حضرت المريضة إلى المستشفى وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد التقييم الطبي والفحص الإكلينيكي تبين وجود ورم كبير بالبطن. وعلى الفور، تم إجراء الفحوصات اللازمة، والتي شملت أشعة مقطعية بالصبغة الوريدية والفموية، بالإضافة إلى تحاليل دلالات الأورام.

وبناءً على نتائج الفحوصات، تقرر التدخل الجراحي العاجل لاستئصال الورم، وهو ما تم بنجاح بفضل جهود الفريق الطبي. وقد تم إرسال الورم المستأصل للتحليل النسيجي لتحديد طبيعته.

وأكدت الوزارة أن المريضة تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية تمامًا.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الصحة والسكان في توفير الرعاية الصحية المتقدمة للمواطنين، وتقديرًا لجهود الأطقم الطبية في مستشفيات الجمهورية.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة نجاح إنقاذ شاب من الموت بمستشفى السادات المركزي بعد حادث سير مروع.

وأكدت وزارة الصحة أن الفريق الطبي بمستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير مروع أسفر عن إصابات بالغة ومتعددة كادت تودي بحياته.

وأسفر الحادث عن إصابات خطيرة، أبرزها نزيف داخلي بالبطن، تهتك شديد بالطحال، كسر بالفك السفلي، كسور مزدوجة في عظمي الكعبرة بالذراعين، كسر بعظام الحوض، وكسر بعظمة الفخذ.

وأشارت وزارة الصحة فور وصول الحالة إلى المستشفى، تم التعامل معها بمنتهى السرعة والدقة، حيث خضع الشاب لفحوصات وأشعة وتحاليل عاجلة، أعقبها تنفيذ سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة.

شملت أبرز التدخلات الجراحية:

استئصال الطحال ووقف النزيف الداخلي مع نقل وحدات دم وبلازما.

جراحة لتثبيت كسر الفك السفلي.

تثبيت الكعبرة اليسرى باستخدام أسلاك معدنية.

رد كسر الكعبرة اليمنى وتجبيرها.

تثبيت كسر الفخذ الأيسر.

متابعة دقيقة لحالة كسر الحوض لضمان التئامه بصورة صحيحة.

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