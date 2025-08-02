السبت 02 أغسطس 2025
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الصحة: إنقاذ حياة طفل تعرض لتهتك وانكشاف لعظام الجمجمة بـ الضبعة المركزي

مستشفى الضبعة المركزي
مستشفى الضبعة المركزي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 أعوام، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس نتيجة سقوطه من مكان مرتفع، ما أدى إلى تهتك شديد بالجبهة وانكشاف بعظام الجمجمة.

انكشاف واضح بعظام الجمجمة

وكان الطفل وصل إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهو يعاني من جروح عميقة وتهتك في منطقة الجبهة، مع انكشاف واضح بعظام الجمجمة. وعلى الفور، تم تقديم الإسعافات الأولية العاجلة، ثم عرض الحالة على قسم جراحة المخ والأعصاب.

وتم إدخال الطفل إلى غرفة العمليات، حيث أجريت له عملية دقيقة شملت خياطة الجروح والعضلات المتضررة، تحت إشراف فريق طبي متخصص، وجرى وضع الطفل تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى استقرار حالته.

وأكدت الوزارة أن الطفل قد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى بعد تحسن حالته بشكل كامل.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة نجاح إنقاذ شاب من الموت بمستشفى السادات المركزي بعد حادث سير مروع.

وأكدت وزارة الصحة أن الفريق الطبي بمستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية نجح في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير مروع أسفر عن إصابات بالغة ومتعددة كادت تودي بحياته.

وأسفر الحادث عن إصابات خطيرة، أبرزها نزيف داخلي بالبطن، تهتك شديد بالطحال، كسر بالفك السفلي، كسور مزدوجة في عظمي الكعبرة بالذراعين، كسر بعظام الحوض، وكسر بعظمة الفخذ.

وأشارت وزارة الصحة فور وصول الحالة إلى المستشفى، تم التعامل معها بمنتهى السرعة والدقة، حيث خضع الشاب لفحوصات وأشعة وتحاليل عاجلة، أعقبها تنفيذ سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة.

شملت أبرز التدخلات الجراحية:

استئصال الطحال ووقف النزيف الداخلي مع نقل وحدات دم وبلازما.

جراحة لتثبيت كسر الفك السفلي.

تثبيت الكعبرة اليسرى باستخدام أسلاك معدنية.

رد كسر الكعبرة اليمنى وتجبيرها.

تثبيت كسر الفخذ الأيسر.

متابعة دقيقة لحالة كسر الحوض لضمان التئامه بصورة صحيحة.

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