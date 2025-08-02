إصابة طفل سقط من على دراجة نارية بالوادي الجديد

أصيب طفل، سقط من على دراجة نارية، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب لمستشفى الخارجة التخصصي.



تبين إصابة زين أحمد إسماعيل، 3 أعوام، مقيم بمنطقة المعهد الديني بمدينة الخارجة إثر سقوطه من دراجة نارية مما أسفر عن كسور بالفخذ والقدم وجرى نقله لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وجرى وضعه داخل بنطلون جبس لإصابته في منطقة القدم بكسور لإثر سقوطه من الدراجة النارية.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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