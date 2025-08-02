تعثر مفاوضات ميلان لضم نونيز من ليفربول بسبب الطلبات المالية

نونيز، ذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن فريق ميلان يحاول التواصل مع ممثلي داروين نونيز ونادي ليفربول للوصول لصيغة للاتفاق على ضم مهاجم الريدز، لكن المفاوضات ما بينهما أصبحت متعثرة بسبب طلبات ليفربول المالية.

كما كشف تقرير الشبكة العملاقة أن نونيز يعتبر ضمن خيارات هجومية أخرى، لكن في الوقت نفسه، يبقى اللاعب أولوية بالنسبة لماسيميليانو أليجري.

ماسيمليانو أليجري، فيتو

خيارات هجومية متعددة أمام ميلان

وضع ميلان أمامه بعض الخيارات الهجومية التي يمكنه التعاقد مع إحداها خلال هذا الصيف، والتي من ضمنها داروين نونيز.

ويحاول نونيز أن يجد له طريقًا للخروج بعيدًا عن ليفربول قبل بداية الموسم، حيث من المقرر أن لا يعتمد عليه أرني سلوت بشكل أساسي بعد التعاقد مع هوغو إيكيتيكي.

ليفربول يحدد سعر بيع نونيز للهلال

بحسب مصادر مقربة من النادي الإنجليزي، حدَّد ليفربول مبلغ 70 مليون يورو كسعر مبدئي للتخلي عن خدمات مهاجمه، الذي انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من بنفيكا مقابل نحو 85 مليون يورو. ولا يزال نونيز مرتبطًا بعقد مع "الريدز" يمتد حتى صيف 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.