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محافظات

السجن المؤبد لعامل وتغريمة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بقليوب

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمة مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار والتعاطي في كوكتيل من المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

 

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد أ إ س" السن ٣٥ - عامل - مقيم: كوم اشفين مركز قليوب القليوبية، في الجناية رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٥ مركز قليوب المقيدة برقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/١/١٤ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (ميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل امين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش، اندازول، ميثامفيتامين،  امفيتامين)، وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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