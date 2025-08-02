المشدد 15 عامًا لعاطل حرق مصنعا في قليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عاما لعاطل لاتهامه بوضع النار عمدًا في مكان غير مسكون أو معد للسكني "مصنع"، وأمتدت النيران لحظيرة، وتسبب في إحداث تلفيات، ومقتل عدد من المواشى، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

وإحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد ا ع" ومقيم - قليوب البلد - بقليوب، في الجناية رقم ١٢٤۲۰ لسنة ۲۰۲٥ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١٢/١١ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وضع النار عمدًا في مكان غير مسكون أو معد للسكني - مصنع - بأن أوصل مصدرًا حراريًا سريع الأشتعال بمنطقة بداية الحريق فامتدت النيران إلي باقي محتويات المصنع وأمتدت إلى حظيرة الماشية، ونتج عنها نفوق عدد رأسي ماشية والمملوكين للمجني عليه رجب ج فأحدثت التلفيات الموصوفة علي النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنه قتل عمدًا دون مقتض حيوانا من الدواب وهي عدد رأسي ماشية علي النحو المبين بالتحقيقات.

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