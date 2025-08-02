وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "صواري" بالإسكندرية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي الشركات المنفذة لكافة مكونات مشروع التجمع العمراني غرب كارفور بالإسكندرية "صواري"، بموقع المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذي وسير العمل، وتذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال الجارية بالمشروعات وموقف تسليم الحاجزين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة رشيد الجديدة – المشرف على المشروع.

وتابع الوزير الموقف الخاص بالتسليم للوحدات والفيلات والمحددات الموضوعة والمواعيد المقررة لتسليم الحاجزين، موجهًا بوضع خطة لتسليم العملاء الحاجزين بالمشروع ومشددًا على الالتزام بها والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع وإعداد تقرير أسبوعي عن آخر مستجدات خطة التسليم والمتابعة الدورية لها.

واطَّلع وزير الإسكان على موقف تنفيذ مشروعات التجمع العمراني بالمنطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، والتي تضم 64 برجًا سكنيًا "أبراج صواري"، بها 3068 وحدة، إضافة لـ310 فيلات، إضافة إلى موقف تنفيذ أعمال المرافق والطرق والكهرباء والغاز والاتصالات، حيث إن مشروع "صوارى" يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، والمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع الموقف الخاص بالتسليمات الحالية الخاص بالوحدات السكنية، حيث تم حتى الآن تسليم عدد 414 من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى عدد (٩٨) من الفيلات، ومن المقرر استكمال باقي أعمال التسليم تباعًا.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات مرافق الأراضي الصناعية، وأعمال تنفيذ كوبري أعلى مسار القطار الكهربائي السريع بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجَّول وزير الإسكان بموقع تنفيذ أعمال مرافق الأراضي الصناعية، حيث استمع الوزير لشرح تفصيلي حول الأعمال الجارية التي تشمل: مشروع تنفيذ المرافق الداخلية لمياه الشرب والصرف وفرمة الطرق بمنطقة مجمع الصناعات بالمحور المركزي الشرقي وشرق المنطقة الصناعية الخامسة، بجانب شبكتي الكهرباء والاتصالات لمجمع الصناعات الصغيرة بالمحور المركزي.

وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة - كهرباء) بمنطقة مجمع الصناعات بمساحة 97 فدانا، وكذا أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة – كهرباء) بمنطقة شرق المنطقة الصناعية الخامسة بمساحة 123 فدانا تحتوي على 70 قطعة للصناعات المتنوعة.

ثم انتقل وزير الإسكان، ومرافقوه، إلى موقع أعمال تنفيذ كوبري أعلى مسار القطار الكهربائي السريع بالمدينة.

ووجه المهندس شريف الشربيني بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية الموضوعة لأعمال المرافق بمجمع الصناعات ودفع معدل الأعمال للانتهاء من كافة المرافق بالمنطقة.

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