الإسكان تنفذ 5 آلاف وحدة بسكن لكل المصريين ومشروعات خدمية بمدينة برج العرب الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وعددا من الطرق والمحاور بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.



وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ 5016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل (المرحلة الخامسة) الحي السكني التاسع، والجاري تنفيذها بنسبة تنفيذ متوسطة، وتابع موقف أعمال المرافق والخدمات المنفذة والجاري تنفيذها وتشمل مدرستي تعليم أساسي، وعدد ٣ أسواق، وعدد (1) وحدة صحية و(2) حضانة، ومسجد ( أهالي)، حيث وجه وزير الإسكان بالمتابعة الدورية كل 15 يومًا لرصد معدلات التنفيذ للمشروع ودفع العمل للانتهاء من المشروع والإسراع بالخدمات الجاري تنفيذها ورفع المخلفات.

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، عددا من الطرق والمحاور بالمدينة، وفي هذا الصدد وجه الوزير برفع المخلفات والاهتمام بالزراعات واستغلال الأراضي على جانبي الطريق وطرحها للاستثمار والاهتمام بأعمال النظافة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة برج العرب الجديدة، في مستهل زيارته للمدينة اليوم، وذلك لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، عددًا من الفرص الاستثمارية الموجودة بالمدينة، موجهًا بحسن استغلال الأراض الشاغرة بالمدينة، كما تابع الوزير موقف المداخل الرئيسية للمدينة، والإيرادات والمصروفات ومشروعات الخطة الاستثمارية.

وتناول الاجتماع موقف إجمالي الاستثمارات بالمدينة حتى نهاية يونيو الماضي حيث تخطت 9.4 مليار جنيه، كما تبلغ الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2026/2025، نحو مليار و161 مليون جنيه.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، ومنها 5016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و364 وحدة إسكان متوسط، وخطط التسليم للوحدات، وأعمال شبكات المرافق للمياه والصرف والطرق، والخدمات المنفذة بالمنطقتين والخدمات الجاري تنفيذها.

كما اطلع وزير الإسكان على موقف مرافق الأراضي الصناعية، وهي عبارة عن مشروع تنفيذ المرافق الداخلية لمياه الشرب والصرف وفرمة الطرق بمنطقة مجمع الصناعات بالمحور المركزي الشرقي وشرق المنطقة الصناعية الخامسة، بجانب شبكتي الكهرباء والاتصالات لمجمع الصناعات الصغيرة بالمحور المركزي.

كما تابع وزير الإسكان مشروعات شبكات المرافق العامة والمحطات، ومنها إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة الثنائية، وشبكة الري الرئيسية، وشبكة الري الداخلية للحي السكني السادس، وأعمال ربط خط الطرد لمحطة الكيلو 34، بجانب مشروعات الطرق والتي تشمل أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدى لمدخل المدينة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم، وأعمال تطوير وتوسعة طريق حسن علام بطول 8 كم، ورفع كفاءة طريق البحث العلمي حتى الحي التاسع، ورفع كفاءة المحاور الرئيسية المؤدية إلى مناطق الإسكان الاجتماعي، والمرحلة الثانية لطرق المجاورة الأولى بالحي السكنى السادس، وأعمال صيانة وإعادة الشيء لأصله بطرق الأحياء السكنية والطرق المحيطة بها.

كما تم متابعة موقف تنفيذ شبكة الكهرباء بعدد من المناطق بالحي السكنى السادس، وشبكة كهرباء المجاورة الأولى بالحي السكنى السابع، وكذا استكمال الاعمال المدنية لشبكة تليفونات الحي السادس مجاورة 5أ، 5ب، وكذا مشروعات الزراعة والتي تشمل زراعة وتشجير جزيرة المحور المركزي جنوب الحيين السكنيين ( الرابع، الخامس )، وتنفيذ شبكة الري الخاصة بها وربطهما على شبكة الري الرئيسية، وزراعة وتجميل موقع عمارات الإسكان الاجتماعي لعدد ( 258، 166 ) عمارة بالحي السكنى الثامن وتصميم وتنفيذ شبكة الري الفرعية لها وربطها على شبكة الري الرئيسية.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات الجارية وخصوصا مشروعات الطرق والمرافق بالمدينة وإجراء تقييم شامل لكافة الأعمال.

جدير بالذكر أن مدينة برج العرب الجديدة تتميز بموقعها القريب من الساحل الشمالي حيث تبعد مسافة 8 كم من الطريق الساحلي، كما تتميز بقربها من القرى السياحية، ومدينة العلمين الجديدة، وتجاور مطار برج العرب الدولي، واستاد برج العرب، وتبعد عن طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، مسافة 28 كم، كما تتميز بقربها من ميناء الدخيلة بمسافة 50 كم، وتُعد الامتداد العمراني لمدينة الإسكندرية.

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