اتحاد المقاولين يخاطب الإسكان لتأخر صرف التعويضات المقررة لدى شركات المياه والصرف

خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مهندس سيد إسماعيل بخصوص عدد من الشكاوى الواردة من شركات المقاولات أعضاء الاتحاد والمتعلقة بتأخر صرف التعويضات المستحقة المقررة لدى شركات المياه والصرف الصحي، وكذلك عدم إنهاء إجراءات المراجعة للعديد من مستخلصات التعويضات وإرسالها إلى اللجنة العليا للتعويضات.

ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على المتابعة الجادة والسريعة لكافة المطالبات المشروعة لمقاوليه.

واستجابت الشركة القابضة للمخاطبة، بإرسال خطاب رسمي إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرفقت به بيانًا تفصيليًا حول موقف صرف هذه التعويضات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق الشركات وتسرّع صرف مستحقاتها.

وأكد الاتحاد على استمراره في متابعة هذا الملف وغيره من الملفات الحيوية، انطلاقًا من مسؤوليته تجاه أعضائه، وحرصه على توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة لقطاع المقاولات في مصر.مرفق بيان تفصيلي يوضح موقف صرف التعويضات لعدد من شركات المقاولات.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح عدد من قطع الأراضى بنظام حق الانتفاع بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح 5 قطع أراضٍ بنشاط زراعي بنظام حق الانتفاع لمدة 7 سنوات، بمساحات تتراوح ما بين 27- 350 فدان وتعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء 5 أغسطس الجاري.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم ۳۲۰ وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 4/8/2025، والتي تم حجزها بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التسليم طبقًا للقواعد والجدول المقرر من صندوق تمويل المساكن.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم، والتنظيم الجيد لعملية التسليم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل توفير سكن ملائم للمواطنين ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تراعي احتياجات الشرائح المستهدفة والتي تحقق التنمية المستدامة وتوفر جودة حياة للمواطنين.

تقديم موعد تسليم الوحدات

وأشار المهندس هشام درويش- مستشار الوزارة، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أنه طبقا لكراسة شروط تم بيع الـ(۳۲۰) وحدة سكنية بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، وكان من المخطط لها التسليم في منتصف شهر سبتمبر،۲۰۲۵، ونظرا للجهود المبذولة من أجل تسريع معدلات الإنجاز تم الانتهاء من الأعمال، وفي إطار التيسير على المواطنين، وتلبية لرغباتهم تم تقديم موعد تسليم الوحدات ليبدأ في 4 أغسطس الجاري.

وأكد المهندس هشام درويش، أهمية توحيد الجهود والتنسيق بين فريق العمل بالصندوق، والذي يعزز كفاءة منظومة العمل ويُعد مساهما رئيسيا في تحقيق تلك الانجازات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم تلك الوحدات السكنية للحاجزين طبقا للضوابط التنظيمية وجدول التسليم بالصندوق، وتحقيق المستهدف بما يدعم رؤية تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، ويحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

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