تفاصيل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية بأكتوبر الجديدة

كشف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن تفاصيل تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية بالمدينة.

وأكد أنه جاري الانتهاء من نادي اجتماعي على مساحة 100 ألف متر مربع، وجاري تنفيذ مركز شباب رياضي لخدمة شباب المنطقة.

وأشار إلى تشغيل 2 سوق تجاري و3 منافذ تموينية لتوفير السلع الأساسية وخط مواصلات داخلي يعمل حاليًا بتمويل من مجلس أمناء المدينة، وسيارات بوتاجاز متنقلة توفر الخدمة أسبوعيًا.

في إطار التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الصحة والسكان، تم تسليم مبنى وحدة طب الأسرة رقم 1 بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى اللجنة المشكلة من الإدارة الصحية ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة، وذلك تمهيدًا لتشغيلها ودخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم تكثيف الأعمال بمشروعات المباني الخدمية اللازمة بالمدن الجديدة، وتسليمها للجهات المختصة لتشغيلها لخدمة المواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يواكب احتياجات المواطنين ويحقق جودة الحياة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن منطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، تضم العديد من المباني والأنشطة الخدمية التي تم وجارٍ تنفيذها وتشغيلها، ومنها المباني الخدمات التعليمية والصحية والأمنية والترفيهية والأسواق التجارية.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه قد تم التسليم بحضور المهندسة أمل ممدوح والمهندس محمود مراد، نائبي رئيس الجهاز، حيث أشادت اللجنة المختصة بجودة التشطيبات وجاهزية المبنى الفنية والمعمارية، مما يعكس حرص الجهاز على تنفيذ أعلى معايير الجودة في المشروعات الخدمية.

وأشار "عبدالمقصود" إلى أن جهاز المدينة انتهى بالفعل من تنفيذ 4 وحدات صحية أخرى، بالإضافة إلى 2 حضانة، و2 مدرسة للتعليم الأساسي، وجارٍ حاليًا استكمال أعمال التجهيز والتنسيق لتسليم هذه المنشآت إلى الجهات المعنية من الوزارات الخدمية المختصة، في إطار دعم البنية التحتية والخدمات المتكاملة لسكان مدينة أكتوبر الجديدة.

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